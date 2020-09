Acre segue em último no Ranking de Competividade dos Estados             

O Ranking de Competividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (ClP) mostra que em 2020 o Acre permanece em último lugar e piorou sua nota em relação a 2019.

Este ano, o ranking trouxe poucas novidades na classificação geral. São Paulo segue como o mais competitivo, seguido de Santa Catarina e Distrito Federal. O Rio de Janeiro saiu do Top 10, agora em 11.º, trocando de lugar com o Ceará, o mais bem classificado do Nordeste. Maranhão deixa a vice-lanterna e se posiciona em 23º.

A avaliação é realizada há nove anos pelo CLP, em parceria com a B3 (a bolsa de valores do Brasil), a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Unit, ligada à revista britânica Economist. Conforme avaliação da CLP, os Estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste concentram-se na metade superior do ranking, com os do Norte e Nordeste ocupando as últimas posições. O problema é que o Rio Grande do Sul vem se aproximando das últimas posições da primeira metade.