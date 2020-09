Polícia prende suspeitos de furto ao Imac em Cruzeiro do Sul mas investigação continua

A Policia Civil do Acre ao tomar conhecimento da ocorrência de furto na sede do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) na última terça-feira, 15, em Cruzeiro do Sul, iniciou investigação por meio da equipe de investigadores do Departamento de Investigação Contra o Patrimônio (DPATRI), da Policia Civil de Cruzeiro do Sul, onde através das imagens de câmeras de segurança conseguiram identificar os autores do furto que foram presos em flagrante.

Uma terceira pessoa foi presa pelo crime de receptação. O acusado havia comprado um notebook de propriedade da instituição.

De acordo com o delegado Geremias Ferreira, a investigação deve continuar no sentido de identificar outras pessoas envolvidas no crime. Ainda de acordo com o delegado, a investigação apontou que os envolvidos participaram de outros crimes com o mesmo “Modus Operandi” o que pode ocorrer na solução de vários outros crimes cometidos pelos investigados.

Fonte – Ascom/Polícia Civil