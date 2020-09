PRF e Bombeiros descobrem cocaína escondida em tanque de moto em Acrelândia

Na noite da última terça-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Acre apreenderam cocaína oculta em um tanque de combustível de uma motocicleta. Um homem foi preso e o veículo, apreendido.

Por volta das 19h, durante as atividades de fiscalização, no Km 35 da BR-364, em Acrelândia, a equipe PRF ordenou parada a um motociclista. Diante do excessivo nervosismo e respostas contraditórias, em relação à viagem, propriedade da moto e trajeto percorrido, os policiais aprofundaram a fiscalização e realizaram inspeção criteriosa no veículo. O tanque de combustível continha sinais de que tinha sido modificado. Juntamente com o CBMAC, a peça da moto foi desmontada e dentro havia um fundo falso. Dentro do compartimento, foi localizado substância com características de cocaína. Ao ser submetida ao teste preliminar, a droga foi confirmada.

Diante da situação de flagrante delito, o homem de 34 anos de idade recebeu voz de prisão. O entorpecente (9 Kg de cocaína) e a motocicleta foram apreendidos e levados, com o preso, para a Delegacia de Polícia Civil.

Em todo o ano de 2019, somente em relação à cocaína, houve apreensão de 359,874 Kg. Entre janeiro e o dia 15 de setembro de 2020, da mesma substância, 404,217 Kg foram apreendidos. Isso representa um crescimento de 12,32% desse tipo de entorpecente retirado de circulação das rodovias federais pela PRF, no Acre