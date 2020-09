Estado volta a realizar atendimentos oftalmológicos

Mateus 6:22 diz que os olhos são a candeia do corpo, e que, se nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Já Leonardo Da Vinci deixou a célebre frase: “Os olhos são a janela da alma”. Assim, referenciada na Bíblia e pelo artista renascentista, a visão merece uma atenção especial.

Sendo um dos cinco sentidos do corpo humano, a visão é o norte, o espaço, tendo importância imensurável ao homem. Por isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), contratou este ano o Hospital Oftalmológico do Acre (HOA) para dar vazão a uma fila de espera que, durante cinco anos, atingiu cerca de 12 mil pessoas.

Nem mesmo a pandemia do coronavírus fez com que as consultas e procedimentos cirúrgicos fossem encerrados por completo, pois, dentro das medidas de segurança, pacientes que não se enquadram nos grupos de risco para Covid-19 podem ter sua visão “limpa”, já que uma das principais demandas se refere à catarata, que soma cerca de 8 mil pacientes em todo o estado.

“Os atendimentos se iniciaram em fevereiro, foram suspensos durante alguns dias por causa da pandemia, mas fizemos adaptações para garantir a segurança dos pacientes, e pudemos dar continuidade aos procedimentos”, ressaltou a gerente assistencial do Complexo Regulador da Sesacre, Pedrini Penha.

Após tanto tempo, o quadro clínico dos pacientes sofre alterações, sendo necessária a realização de novas consultas: “Os pacientes chegam dos municípios já com a data de consulta agendada, passam pela triagem e dão entrada na Central Ambulatorial de Cirurgias (CAC) da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) para serem regulados e ter a cirurgia marcada”, explicou Pedrini.

Até o momento, foram realizados 160 procedimentos cirúrgicos e 333 atendimentos, entre consultas e exames. O objetivo é atender os cidadãos que há tanto esperam para ter límpida a “janela da alma”, sendo que, nessa espera, alguns apresentam a necessidade de mais de um procedimento.

