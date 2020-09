Sete disputam a maior prefeitura do Acre; Socorro Neri tem a maior aliança nestas eleições     

São sete os postulantes à Prefeitura de Rio Branco, capital e maior cidade do Acre. Socorro Neri, Roberto Duarte, Tião Bocalom, Daniel Zen, Jarbas Soster eJamil Asfury são os candidatos oficializados pelos partidos.

Neri agregou o maior número de partidos na aliança com o PSB: sete legendas a apoiam. O PC do B, que marcharia com ela, foi descartado e deve seguir o caminho da esquerda –ou seja, apoiará o candidato do PT, Daniel Zen. No entanto, estudam lançar a deputada federal Perpétua Almeida, que já disputou essa possibilidade na antiga Frente Popular do Acre mas perdeu para Marcus Alexandre, do PT, que acabou vitorioso.

Apesar de ter a maior aliança e o apoio do governador Gladson Cameli, Neri está atrás de Minoru nas pesquisas.

Como ficaram as alianças na capital do Acre:

Socorro Neri , vice Eduardo Ribeiro – coligação PSB, PDT, DEM, Solidariedade, Podemos, Partido Verde , PROS.

Minoru Kinpara, vice Celestino Bento – coligação PSDB, PSL e Cidadania.

Tião Bocalom, vice Marfisa Galvão – coligação Progressistas e PSD.

Roberto Duarte, vice, Antônia Lúcia – coligação MDB, PL, Republicanos e PTB.

Daniel Zen, vice Cláudio Ezequiel – coligação PT- PSOL.

Jarbas Soster, vice, Afonso Fernandes – coligação Avante, Democracia Cristã, Patriotas, PMB e PMN..

Jamyl Asfury, vice, Vanda de Paula, pelo PSC .