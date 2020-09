Ao rifar o PCdoB da coligação nos 45 minutos do 2º tempo, a prefeita Socorro Neri entendeu que, na balança, o apoio do governador Gladson Cameli pesa mais do que o conjunto dos votos dos camaradas. Disse na coluna de ontem que para Gladson meio telefonema basta. Foi o que aconteceu. Questionado sobre a decisão de Socorro em manter o PC do B na coligação, Gladson foi enfático: “O ônus e o bônus é dela”. Não podia haver mais clareza nas entrelinhas. Porém, Neri é candidata majoritária em uma eleição muito dura. Não resta dúvidas de que os votos de Edvaldo e Perpétua farão falta. Os dois foram os únicos que escaparam do tsunami eleitoral de 2018, quando a FPA e o PT naufragaram nas urnas. Aliás, se os dois tivessem perdido a eleição só sobrariam os deputados Daniel Zen e Jonas Lima, do PT, para narrar a história. Acontece que esse pleito é recheado de caprichos, dos quais muitos vão acabar quando as urnas forem abertas. Quanto ao futuro do PCdoB nessa eleição, até o fechamento da coluna o partido não havia decidido. A pancada foi seca, estavam todos tontos. Porém, existem dois caminhos: a neutralidade no 1º turno ou o feijão com arroz de sempre, o PT.

O instituto da corrupção

A reeleição para presidente, governadores e prefeitos foi criada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. À época o voto foi comprado da R$ 200 mil reais dos deputados federais que envolveu, inclusive, parlamentares do Acre. Foi um escândalo que não deu em nada. O instituto da reeleição é tão imoral, depravado, e corrupto que os militares em quase 30 anos de poder não tiveram a coragem de criar tal a vergonha. Desde esse tempo se vê a cada eleição o uso e o abuso da máquina pública de forma descarada, deslavada e corrupta. Os candidatos a reeleição aboletados nos cargos como, por exemplo, alguns atuais prefeitos promulgaram decretos do faz de conta para convencer alguns idiotas que estão cumprindo a lei que proíbe o abuso de poder político e econômico. Empresários que têm negócios com prefeituras continuam financiando reeleições à custa do pagamento de propinas. Um país desse é sério?! O francês De Gaulle tinha razão.

. Indignado com o descarte do PCdoB da coligação do PSB, consta que o deputado Jenilson Leite não foi a convenção.

. “Ele é novo”, ironizam as velhas raposas da política.

. O bom médico e vereador Eduardo Farias, candidato a vereador do PC do B, abandonou a festa logo no início; foi informado na hora de que os camaradas teriam que ir plantar macaxeira em outra roça.

. O Cesário Braga ficou revoltado com a situação vexatória do PCdoB e partiu para o ataque contra Socorro Neri.

. O 2º turno vai ser a melhor eleição que o Acre j a teve na capital.

. Quer dizer que tem prefeito que acabou de sair da cadeia liderando pesquisas de opinião pública??!!

. Conta outra, hahahahaha…

. Ai, ai, ai, ai…esse pessoal é doido!

. Pesquisas no Acre só se for o Data/Folha.

. lembrei da história do político que queria contratar um assessor. A cada um dos candidatos na entrevista ele perguntava:

. “Quanto é dois e dois”?

. Todos respondiam sempre quatro.

. Até que apareceu um, quando lhe perguntaram quanto é dois mais dois ele respondeu:

. Quanto o senhor quer que dê?

. Foi contratado!

. Pesquisas no Acre em todos os municípios são sempre furadas.

. Basta pegar as pesquisas das últimas eleições e compará-las com o resultado das urnas.

. É um disparate!

. Todas as pesquisas deverão colocar os atuais prefeitos na frente dos adversários, são eles que pagam!

. Nos últimos meses tive acesso a várias pesquisas para “consumo interno” dos partidos, cada um que encomendou a sua estava muito bem avaliado.

. Já vi candidato com quase 20% na frente do adversário na véspera da eleição, depois das urnas apuradas foi embarcar na balsa para Manacapuru.

