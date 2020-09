Em Cruzeiro do Sul Homem era agredido por filho que mantinha droga em casa

A Polícia Militar, através do 6°BPM, agiu na manhã desta segunda-feira (14) contra violência familiar após receber informações de que um filho estaria agredindo seu pai no Bairro São José.

Quando os policiais chegaram escutaram a confusão do lado de fora e por constarem o flagrante de ameaça no local, eles entraram, e encontraram um casal que estavam tentando esconder sete tabletes de substância aparentando ser maconha e mais R$436 em notas trocadas, junto com material de embalagens para preparação de drogas. Foi dada voz de prisão a todos e encaminhados a delegacia para os demais procedimentos do flagrante.