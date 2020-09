Gladson Cameli garante apoio do Estado no processo democrático das Eleições 2020

O governador Gladson Cameli participou na manhã desta terça-feira, 15, de uma reunião com o juiz titular da 9ª Zona Eleitoral, Giordane Dourado, no Fórum Eleitoral de Rio Branco, para tratar do apoio institucional do Estado ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) no processo de realização das Eleições Municipais de 2020.

Num ano atípico devido principalmente ao cenário da pandemia de Covid-19, as Eleições 2020 tomam novos rumos, o que inclui a mudança das datas de votação, com o primeiro turno marcado para o dia 15 de novembro e o segundo para o dia 29 de novembro.