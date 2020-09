CRM-AC fiscaliza ortopedia do PS e verifica reforma no centro cirúrgico

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) voltou a fiscalizar o Pronto-Socorro de Rio Branco, nesta segunda-feira (14). O conselheiro diretor, Marcus Vinicius foi acompanhado do chefe do Setor de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Marcelo Pimenta, e do Dr. Geraldo Júnior, chefe do setor de Cirurgia Geral.

Na ocasião foi verificada a reforma que está sendo realizada no Centro Cirúrgico da unidade. A informação repassada à equipe de fiscalização do CRM foi de que o setor será, provisoriamente, transferido para o terceiro andar do prédio novo do Pronto-Socorro, podendo acomodar até quatro salas de cirurgias. A previsão é que o restante da obra termine em até 30 dias, segundo informações passadas pela direção da unidade.

O CRM aproveitou a oportunidade para conversar com os ortopedistas de plantão que se queixaram da má qualidade das ataduras disponíveis e da falta de alguns materiais ortopédicos no centro cirúrgico. Foi constatado ainda que as empresas escolhidas por licitação pública não estão fazendo a correta reposição de material. Segundo o gerente geral da unidade, Areski Peniche, a direção do PS já está tomando as medidas judiciais cabíveis para restabelecer o fornecimento normal dos materiais ortopédicos licitados sob contrato.

O relatório de fiscalização será elaborado e, como de praxe, será enviado à direção do Pronto-Socorro, assim como à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências.