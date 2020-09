Mais de mil atendimentos psicológicos realizados nesta pandemia         

A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM) já realizou mais de 1.000 atendimentos psicológicos pela via remota nesta pandemia.

O dado foi informado nesta segunda-feira (14) pela piscológa Rebeca Miranda iniciou serviço gratuito logo no começo da pandemia, oferecendo atendimento psicológico que pode ser iniciado pelo correio eletrônico (o endereço é [email protected], pela manhã das 8h às 12 horas e no período da tarde das 14h às 18h) ou pelo número 188. É possível também pedir ajuda ao Samu, no Pronto Socorro de Rio Branco e outras instituições.

Neste mês as organizações de valorização da vida realizam ações específicas de prevenção ao suicídio ao longo do Setembro Amarelo.