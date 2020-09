Estado executa melhorias de ramais em Cruzeiro do Sul

O Programa Ramais do Acre está em andamento em todo o estado. No período entre 8 e 11 de setembro, houve um grande avanço nas zonas rurais dos municípios acreanos, com ênfase para Cruzeiro do Sul, onde foram executados, aproximadamente, 43 quilômetros de benfeitorias.

O programa Ramais do Acre faz parte da Operação Retomada, cujo objetivo é dar continuidade às obras que foram interrompidas por conta da pandemia e inciar outras novas, gerando emprego, renda e melhorias aos municípios acreanos.

De acordo com Luciano Oliveira, gerente do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) Juruá, o órgão está operando com seus equipamentos em quatro frentes de serviço e há, inclusive, a perspectiva de que até esta segunda feira, 14, sejam introduzidas mais duas patrulhas mecanizadas para atender o Ramal Sete. “O projeto prevê que as obras passem pelo Boa Hora e sigam até o Ramal Onze. Uma dessas patrulhas será colocada no Ramal Santa Luzia, que é muito grande e necessita de benfeitorias”, relatou.

Ele conta que somente no Ramal dos Paulinos estão sendo beneficiadas cerca de 40 famílias, e continua: “Os equipamentos estão nos Ramais Dois, Três, dos Paulinos e no Centrinho, uma variante que fica próximo a Cruzeiro do Sul”.

O gerente declarou também que “um dos momentos importantes da semana passada foi a inauguração da Ponte Zacarias, que fica no início do Ramal Três e foi feita em parceria com o subprefeito de Santa Luzia”.