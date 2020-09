Em cinco dias, Vigilância averigua 8 denúncias de aglomeração em Rio Branco         

Entre os dias 8 e 13 de setembro, a Vigilância Sanitária recebeu oito denúncias envolvendo descumprimento das regras de distanciamento social da fase amarela de risco da Covid-19 em Rio Branco.

As equipes realizaram inspeções, notificações e repassaram orientações às pessoas quanto à importância do uso da máscara, do álcool em gel e de evitar aglomerações.

Uma das denúncias foi a utilização de uma quadra esportiva, onde estava acontecendo uma partida de futebol. Não há dados sobre a localização da quadra.