Antônia Lúcia foi a escolhida para ser vice de Roberto Duarte, pré-candidato a prefeito de Rio Branco

acA missionária evangélica e ex-deputada federal Antônia Lúcia (PL) foi escolhida como a pré-candidata a vice de Roberto Duarte (MDB), pré-candidato a prefeito de Rio Branco. Ela deverá ser apresentada oficialmente na noite desta segunda-feira, 14, durante Convenção do MDB que será realizada no Ginásio do Colégio Meta, a partir das 18h.

Além do anúncio da vice, será homologado também a candidatura de 97 pessoas ao cargo de vereador da capital pela Coligação MDB, PTB, PL e Republicanos

Segundo apurado a escolha da Missionária para ser vice de Duarte foi fechada em Brasília, entre o Senador Márcio Bittar (MDB) e o deputado federal Silas Câmara (Republicanos), tanto que o PL da evangélica também se coligou c o MDB de Cruzeiro do Sul para apoiar Fagner Sales a prefeitura.