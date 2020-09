Mega-Sena acumula e Lotofácil milionária tem 50 acertadores do prêmio principal

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2.298 sorteadas na noite deste sábado (12), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A estimativa para o próximo concurso, na terça-feira (15), é de R$ 9 milhões.

Os números sorteados foram 13 – 17 – 21 – 31 – 41 – 49.

A quina teve 46 acertadores e cada um vai receber R$ 41.659,96. Os 3.133 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 873,81.

A Lotofácil da Independência deste ano teve 50 apostas ganhadoras. Cada uma levou uma bolada de R$ 2.499.998,20. Nenhuma das apostas foi feita em lotéricas do Distrito Federal.

São Paulo teve a maior quantidade de ganhadores: 14. Na sequência, aparece o canal eletrônico (site de apostas da Caixa), com seis ganhadores. Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram quatro ganhadores cada. Minas Gerais e Sergipe aparecem a seguir, com três. Com dois ganhadores: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Pará e Rio de Janeiro. Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte tiveram um sortudo cada.

Outros 8.408 bilhetes fizeram 14 pontos. Neste caso, o prêmio será de R$ 942,83 para cada um. Com 13 pontos, foram 246.828 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 25. Já com 12 pontos foram 2.702.658 bilhetes contemplados, que levarão R$ 10. E, por fim, serão pagos R$ 5 a cada uma das 13.506.290 apostas ganhadoras.