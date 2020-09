Com tendência de aumento em casos, letalidade da Covid-19 caiu 69% no Acre entre agosto e setembro         

Amazonas, Pará e Tocantins são os três Estados da região Norte que voltaram a apresentar os maiores índices de aumento em números de mortes em função da doenç entre agosto e setembro, segundo levantamento da Agência Brasil.

Já as Unidades da Federação com as quedas mais significativas ao longo do mesmo período dos meses de agosto e setembro foram Rio Grande do Norte, de 207 para 43 (-79%), Roraima, de 40 para 11 (-72%) e Acre, de 52 para 16 (-69%).

No total, seis estados tiveram acréscimo nos números semanais comparando as duas semanas consideradas na análise. Do total, quatro ficaram estabilizados (quando a variação é inferior a 15%) e outros 17 apresentaram reduções.