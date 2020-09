Supera Turismo lança agenda de lives; Acre será dia 10 de outubro

Criado em 1º de julho, o Movimento Supera Turismo vem se popularizando e ganhando força de forma orgânica e organizada em todo o Brasil, superando todas as expectativas iniciais. Para ampliar a atuação, o movimento criou um cronograma de lives nos 26 estados e no Distrito Federal, que teve início no Pará em 29 de junho. Até o último dia 7 de setembro, foram contemplados os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo, além do Distrito Federal.

O próximo encontro virtual do Movimento Supera Turismo será no dia 14 de setembro, em Mato Grosso. Em seguida, serão realizadas lives em Tocantins (21/09), Sergipe (28/09), Ceará (05/20), Rio Grande do Sul (12/10), Acre (10/10), Amapá (26/10), Piauí (02/11), Amazonas (09/11), Alagoas (16/11), Pernambuco (23/11), Bahia (30/11), Maranhão (07/12), Paraíba (14/12), Roraima (21/12) e Rondônia (28/12).

O Movimento Supera Turismo trabalha em parceria com a respectiva secretaria de Turismo de cada estado com o objetivo de inspirar e motivar o viajante a conhecer o País. Os conteúdos são selecionados e editados com o objetivo de valorizar a cultura e os atrativos de cada destino por meio das mídias sociais e outros veículos. Também são produzidos e veiculados teasers, publicações diárias sobre os atrativos e lives com participação de figuras emblemáticas do estado.

Fonte: Panrotas