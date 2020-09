A fumaça das queimadas que devastam a Amazônia e o Pantanal começaram a chegar nos últimos dias às regiões Sul e Sudeste do país, mostram imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

As imagens de satélite mais recentes do Inpe, da quarta-feira, mostram que a fumaça, ainda que mais concentrada nos Estados da região Norte e Centro Oeste especialmente no Amazonas, Rondônia, Acre e norte do Mato Grosso, já chegam ao Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte de São Paulo.

Ao contrário dos Estados mais afetados diretamente pelas queimadas, onde a fumaça é baixa e encobre as cidades, causando problemas respiratórios, a coluna que chega no Sul e no Sudeste está a mil e dois mil metros de altitude, o que não chega a causar desconforto, explica o chefe do programa Queimadas do Inpe, Alberto Setzer, nem afeta a qualidade do ar.