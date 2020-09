Esforço do Acre ganha nota média em ranking de competitividade dos Estados na pandemia

Com nota 21,13 o Acre é o 15o na última edição do Ranking Covid-19 dos Estados elaborado pelo Centro de Liderança Pública para medir o esforço de competividade dos Estados no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O desempenho do Acre é mediano, já que quanto maior a nota pior é o resultado final. No levantamento atual, o Distrito Federal é o “líder” com nota 44,44.

O melhor é o Espírito Santo, com nota 11,20. O ranking da CLP utiliza a mesma metodologia do conhecido Ranking de Competitividade dos Estados. Ao todo são 9 indicadores utilizados para posicionar os estados comparativamente. As fontes de extração destes são DataSUS, Infogripe – Fiocruz, Open Knowledge Brasil e Google.

O projeto tem como propósito mitigar as perdas de competitividade dos estados brasileiros perante o Covid-19, a partir de uma análise comparativa entre Estados que avalia tanto o nível quanto a tendência da pandemia no País.

Montou-se um Ranking, que compara os Estados brasileiros a partir de 9 parâmetros, sendo Proporção de Casos de Covid-19 e SRAG, percentual de Mortes de Covid-19 e SRAG, Ln evolução semanal de Covid-19 e SRAG, Isolamento Social e seu Delta de diferença de Isolamento entre clusters, e Índice de Transparência.

E a partir da metodologia consolidada de Rankeamento do CLP, têm o propósito de identificar boas práticas e orientar a tomada de decisão dos Governos a partir de dados e evidências.

A pandemia incentivou a produção de rankings e em vários deles o Acre tem se saído bem ou medianamente. No ranking de isolamento social, por exemplo, desde o começo da pandemia o Acre se situa entre os melhores. Nesta sexta-feira (11) foi novamente o líder com índice de isolamento social de 38,6%.