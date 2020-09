Dnit divulga novas imagens das obras finais da Ponte do Rio Madeira    

O Dnit divulgou neste sábado (12) novas imagens do trabalhao que faz avançar as obras dos acessos à Ponte do Abunã, no Rio Madeira.

Nesta etapa, informa o Dnit, estão em execução serviços como terraplenagem, bloco de coroamento de elevados, armação de vigas e pré-moldados e concretagem. A obra é prioritária para o Ministério da Infraestrutura e foi iniciada no governo de Dilma Roussef.

Os trabalhos no local são realizados dia e noite, e a expectativa é entregar os acessos pelo lado de Rondônia ainda em 2020, ligando o Acre à malha rodoviária federal.

Veja as imagens: