Seinfra do Acre quer adotar sistema de gestão de infraestrutura do Amazonas

Uma equipe formada por profissionais técnicos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento do Acre (Seinfra/AC), Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedur), veio ao Amazonas para conhecer as funcionalidades do sistema de gestão de obras públicas (E-obras), implantados na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

A comitiva acreana foi recebida pelo titular da pasta, Carlos Henrique Lima e durante os três dias de visita, a engenheira Lizandra Brugnara, chefe do setor de Planejamento da Seinfra, apresentou a estrutura organizacional da secretaria e os benefícios da implantação de um sistema de gestão informatizado, e fluxos de processos usuais da secretaria.

Os engenheiros da Sedur puderam acompanhar a fase de elaboração de um orçamento público dentro do sistema SGO e todos os benefícios agregados.

“A troca de experiência com secretarias de outro estado é importante para entendermos o que podemos evoluir na elaboração de projetos e execução de obras, o Estado do Amazonas particularmente possui características de clima muito parecidas com a do nosso estado do Acre, portanto a necessidade na elaboração do planejamento das obras também é crucial para que estas ocorram sem problemas”, explicou Jander Nobre Junior, diretor técnico da Sedur.

Já a fiscalização da Seinfra/AC acompanhou a rotina dos fluxos de processos e utilidades do sistema. “O sistema irá proporcionar agilidade no desempenho das atividades e maior transparência as ações de obras e infraestrutura do governo do Estado do Acre”, declarou Karla Carriço, diretora técnica da Seinfra/AC.

Lizandra Brugnara, chefe do Departamento de Planejamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas, responsável pela implantação da nova metodologia de trabalho na Seinfra/AM, mostrou-se satisfeita com a receptividade de seu trabalho dentro e fora do estado, apresentando à comitiva do Acre todos os detalhes das ferramentas utilizadas para planejar e gerenciar o andamento das obras na capital e no interior do Amazonas.

