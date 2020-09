Marginais levam equipamentos e tiram Difusora Acreana do ar por vários dias

A Rádio Difusora Acreana teve os principais equipamentos de transmissão de sua matriz, localizada no bairro Sobral, em Rio Branco, furtados na manhã desta sexta-feira, 10. Por consequência, o sinal da rádio segue ausente pelos próximos dias na capital, até a instalação de um novo equipamento.

Segundo o diretor da emissora, Raimundo Fernandes, os equipamentos levados representavam o “coração da rádio”. Entre eles, estavam a caixa de sintonia com bonina e capacitores de cobre.

Agora, os técnicos da Rádio Difusora se preparam para realocar o sinal da frequência em 1.400 kHz nos próximos dias, com expectativa de que já esteja de volta ao ar em Rio Branco na próxima terça-feira, 16 de setembro.

A Rádio Difusora Acreana continua funcionando normalmente com transmissão pela internet e com suas unidades pelo interior do estado, que funcionam em frequências menores.

O furto já foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil, segundo a Agência de Notícias do Acre.