Malucos fazem disparos durante roubo no Alumínio, em Cruzeiro do Sul         

Um homem fez disparos de arma de fogo durante assalto nesta quinta-feira (10) no bairro Do Alumínio. Acionadas, as guarnições foram para o local mas os suspeitos fugiram com uma moto roubada no dia anterior.

Depois de algumas buscas, dois foram detidos na frente da escadaria do São José. Com um dos suspeitos foi encontrada a arma de fogo utilizada no roubo.

Por conseguinte, foi dada voz de prisão aos infratores e encaminhados através da Samu ao Pronto Socorro para os atendimentos médicos. Não há notícia de que alguma vítima tenha ficado ferida.

“Já são diversas ocorrências de roubo que são frustradas pelas equipes e continuaremos reforçando o combate ao crime no vale do Juruá”, comemorou o coronel Evandro Bezerra, comandante do 6o Batalhão da PM, em Cruzeiro do Sul.