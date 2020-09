Duas pessoas presas com 2,8 quilos de skank e cocaína em Rio Branco

Duas prisões ocorreram entre os dias 10 e 11 de setembro, quando PRF e Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam cocaína, maconha e prenderem uma mulher e um homem, no intervalo de 24 horas. Sendo ambos os casos na rodovia federal, BR-364, no interior e na capital.

Na manhã da última quinta-feira (10), por volta das 10h, PRF e PMAC realizavam comando fiscalizatório no Km 66, na localidade de Vila Campinas, quando foi solicitada a parada de uma condutora de um veículo com placas de Minas Gerais. A mulher identificou-se como sendo comerciante do estado de São Paulo, o carro era de locadora, mas a viajante não conseguiu informar com precisão os motivos da viagem até o Acre. Ela entrou diversas vezes em contradição e apresentou visíveis sinais de nervosismo. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram inspeção detalhada no veículo e localizaram dois tabletes contendo substância com características de cocaína. A droga foi confirmada no teste inicial. Ao ser perguntada pela origem do entorpecente, a motorista confessou que veio até Rio Branco para buscar os 2 Kg de cloridrato de cocaína para ser transportados até a cidade de São Paulo (SP). Pelo serviço, ela receberia a quantia de R$ 3 mil. Diante do flagrante, a mulher de 42 anos de idade foi conduzida com a droga, o automóvel e diversos pertences pessoais para a Delegacia de Polícia Civil, na capital acreana.

Aproximadamente 24 horas depois, na manhã desta sexta-feira (11), uma equipe PRF estava realizando serviço de ronda no Km 132, nas proximidades do estádio Florestão, em Rio Branco, quando os PRFs determinaram que um condutor parasse. Entretanto, o motorista desobedeceu a ordem policial e empreendeu fuga em alta velocidade. Os policiais iniciaram acompanhamento tático e após vários quilômetros percorridos, o fugitivo saiu da rodovia e entrou rapidamente em uma avenida do bairro Floresta, colocando em risco a vida de pedestres e demais condutores. Várias viaturas da PRF e PMAC foram acionadas para realizar o fechamento das ruas adjacentes e lograram êxito em deter o fugitivo. Ao ser abordado, o condutor estava agitado e foi contido. Dentro do veículo foram apreendidos 6 Kg de substância com características de maconha. Perante os fatos, o homem de 27 anos de idade recebeu voz e prisão e foi conduzido com o veículo, pertences, dinheiro em espécie e o entorpecente para a Delegacia de Polícia Civil para os trâmites legais.