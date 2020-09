Prefeitura de Epitaciolândia contrata farmacêutico     

A Prefeitura de Epitaciolândia que fica no estado do Acre realizará um novo processo seletivo visando preencher, por tempo determinado, três vagas no cargo de farmacêutico. As inscrições na seleção serão somente presenciais. São 4 vagas.

A função exige curso de nível superior em Farmácia e registro no respectivo conselho de classe. O salário será de R$ 2.070,00, se a jornada de trabalho for de 20 horas por semana e de R$ 4.140,00, por carga horária semanal de 40 horas.

As contratações atuais serão para atendimento das demandas emergenciais da Secretaria Municipal de Saúde.

