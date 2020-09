Em ação rápida Polícia Militar prende indivíduo que cometia roubos em motocicleta na capital

A Polícia Militar, por meio do Grupo de Intervenções Rapidas e Ostensivas (G.I.R.O), prendeu, na tarde desta terça-feira, 08, no centro da cidade, um homem pela prática de roubo, em Rio Branco.

De acordo com os militares, a prisao se deu após serem informados via rádio de um roubo que havia acabado de acontecer, e que o autor estava em uma motocicleta. Em patrulhamento, os policiais avistaram um indivíduo com as mesmas características.