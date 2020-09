Covid-19 faz mais 209 doentes no Acre nesta quinta-feira (10); 4 morreram

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 209 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta quinta-feira, 10 de setembro. Assim, o número de infectados saltou de 25.668 para 25.877, nas últimas 24 horas.

Mais 4 mortes foram registradas, sendo três pessoas do sexo feminino e uma do sexo masculino, dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com idades entre 28 e 89 anos, fazendo com que o total de óbitos subisse para 635 em todo o estado.