Comissão da Câmara quer saber o que tem sido feito contra Covid-19 no sistema penitenciário do Acre

A Comissão Externa de Combate à Covid-19 da Câmara dos Deputados encaminhou ofício ao governador Gladson Cameli buscando dados sobre a situação penitenciária no Estado do Acre diante da pandemia do novo coronavírus.

Entre outros pontos, a Comissão quer saber qual a população carcerária e qual o números de agentes penitenciários e demais profissionais que atuam diretamente no sistema penitenciário, número de testes realizados nos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto.

“Considerando a informação que o Ministério da Justiça enviaria todos os testes solicitados pelas unidades federativas, já houve solicitação de testes ao Governo Federal nos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto?”, questiona o ofício assinado pelos deputados Luiz Teixeira e Carmem Zanoto, coordenadores da Comissão.

O último levantamento indicava que mais de 220 policiais penais contraíram a doença no Acre.

