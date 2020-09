Boca de fumo era gerenciada por uma mulher no Remanso, em Cruzeiro do Sul

Homens do 6º Batalhão de Polícia Militar fecharam nesta quarta-feira (9) mais um esquema varejista de droga em Cruzeiro do Sul – e esta era gerenciada por uma mulher no bairro Remanso.

A guarnição de Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina quando abordou uma cidadã em atitude suspeita. Durante a busca pessoal, foram encontradas com ela 27 munições de calibre 22, 29 tabletes de maconha, 33 embalagens de cocaína e quase R$4 mil, dentre outros utensílios utilizados para produção e venda de droga.

“A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia da cidade para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso”, informou o 6o BPM.