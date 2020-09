11ª edição do Prêmio de Jornalismo do MPAC vai contemplar novas mídias

Estão abertas as inscrições para o 11º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que este ano será realizado no formato virtual, em razão da pandemia do coronavírus.

O lançamento desta edição e o anúncio do tema: “O papel do MP acreano no combate ao coronavírus”, foram feitos pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, realizada em julho por ocasião dos 57 anos da instituição.

O objetivo é reconhecer e estimular a atuação da imprensa como difusora de informação, de transformação social e formadora de opinião.

O concurso vai premiar os melhores trabalhos jornalísticos cujas pautas estejam relacionadas com a defesa dos interesses da sociedade e que envolvam a Instituição.

Novidades

Além do formato, que será virtual, o 11º Prêmio de Jornalismo do MPAC traz outras novidades. Foram incluídas novas mídias, como podcasts e trabalhos publicados em redes sociais, com o intuito adequar a premiação às novas formas de fazer jornalismo.

Neste sentido, serão premiados trabalhos veiculados por web sites, jornais e emissoras de rádio e televisão e também nas mídias sociais, de 17 de março a 30 de novembro de 2020.

A categoria Mídia Audiovisual contempla Telejornalismo, Radiojornalismo e Podcasts; já a Mídia Escrita, agregou o Jornalismo Impresso e o Webjornalismo; na categoria Imagem, além do Fotojornalismo, poderão ser inscritos trabalhos divulgados por jornalistas profissionais em Redes Sociais, e ainda as categorias Destaque Acadêmico em Jornalismo e Destaque Acadêmico em Publicidade, que este ano também vão receber premiação em dinheiro.

As inscrições vão até o dia 30 de novembro, e podem ser feitas no site premiodejornalismo.mpac.mp.br. Cada profissional poderá inscrever até três trabalhos diferentes.

Parceria

O Prêmio de Jornalismo é promovido pelo Ministério Público do Estado do Acre, Associação do Ministério Público do Acre (AMPAC) e Associação dos Servidores do Ministério Público (Assempac). Nesta edição conta com a parceria do Sicoob Acre e Labnorte.



Fonte – Agência de Notícias do MPAC