Sistema Fecomércio/AC recebe visita de representantes da SEET

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC recebeu na manhã desta terça-feira, 8, visita de cortesia da chefe da Coordenação de Planejamento e Monitoramento Turístico, Rita Ramos; e da chefe do Departamento de Artesanato e Turismo, Leidiana Moraes Junqueira, ambas da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET) do Acre. O objetivo era estreitar os laços e firmar apoio mútuo para as ações desenvolvidas.

De acordo com o superintendente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Deywerson Galvão, é extremamente importante que as duas entidades se mantenham próximas para conseguirem atingir ainda mais pessoas no trabalho de enaltecer tanto ao turismo quanto quem vive dele.

“Uma das funções da Fecomércio é justamente abraçar esse lado turístico que, por vezes, é deixado de lado – principalmente no momento de pandemia que vivemos. Agora, queremos estar mais próximos e, assim, ajudar a SEET”, reiterou Deywerson.

Rita Ramos, chefe da Coordenação de Planejamento e Monitoramento Turístico, afirmou que a entidade segue com projetos para ampliar o setor. “Temos desenvolvido ações e, agora, contamos com a participação da Fecomércio para levar ainda mais conhecimento”, finalizou.