A 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia hidrográfica do Baixo Acre, emitiu recomendação à prefeita de Rio Branco afirmando que o aterro está recebendo materiais não inertes, que apresentam combustibilidade, biodegradabilidade, além de materiais perigosos, e que possivelmente estaria ocorrendo contaminação do solo e do curso d’água existente nas proximidades, e também a queima de resíduos no local.

Segundo o promotor de Justiça Alekine Lopes dos Santos, que assina a recomendação, em 2020, assim como em 2019 e 2018, ocorrerem incêndios no Aterro de Inertes por esse não atender aos requisitos técnicos a que se é preposto, o que tem acarretado perigo à saúde dos operadores do aterro, bem como aos moradores do entorno, e também grave poluição atmosférica causada pela fumaça, além dos dispêndios vultosos de recursos humanos e de estrutura do poder público municipal e do Corpo de Bombeiros, por mais de 30 dias consecutivos.

“É necessária a adoção de medidas urgentes por parte do poder público municipal para mitigar os graves danos ambientais e de saúde decorrentes do depósito de resíduos no Aterro de Inertes. Caso o recomendado não seja acatado, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis”, disse o promotor.

A recomendação pede também que seja providenciado o cercamento de toda a área do Aterro de Inertes também no prazo de 30 dias, e que sejam adotas as medidas necessárias para evitar o acesso de pessoas não autorizadas ao local.

E ainda que os gestores apresentem no prazo de 60 dias, um plano para recuperação das áreas degradadas, cujo cumprimento deve ocorrer nos 180 dias seguintes.

O documento também recomenda que o Instituto de Meio Ambiente do Estado do Acre adote providências no prazo de 20 dias, no sentido de verificar a regularidade ambiental do Aterro de Inertes, podendo inclusive embargar a atividade no local, caso estejam em desconformidades com as leis ambientais. (MPAC)