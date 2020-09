Gladson recebe superintendente nacional da Caixa

Com o intuito de fortalecer as áreas de infraestrutura e habitação no Acre, o governador Gladson Cameli recebeu nesta quarta-feira, 9, a superintendente Nacional da Caixa Econômica Federal, Ágata Janjacomo de Siqueira, responsável pelos estados da região Norte. O encontro realizou-se no escritório de apoio do governo.

Essa foi a primeira visita institucional da superintendente ao governador e teve como objetivo discutir demandas do Estado em tramitação na Caixa e novas frentes de projetos voltados para infraestrutura e habitação.

Participaram também desta visita a superintendente Regional da Caixa no Acre, Daiana Mabel da Silva, o superintendente-executivo de governo da Caixa no Acre, Ismael Lima, a gerente-executiva de governo na Caixa, Joyce Lourenço, e o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

Gladson Cameli explicou que o governo está empenhado em sanar pendências jurídicas para dar celeridade à liberação de todos os recursos das linhas de crédito oferecidas pela Caixa e já aprovadas para o Acre.

“A Caixa Econômica é uma instituição de prestígio para nós. É uma satisfação receber a visita da superintendente nacional e firmarmos essa parceria para conduzirmos o nosso Acre ao desenvolvimento. Estamos trabalhando para melhorar a capacidade de investimento do Estado e essa parceria contribuirá para isso”, afirmou o governador.

A superintendente apresentou ao governador algumas frentes de trabalho da Caixa que estão sendo retomadas em todo o país. A nova medida para estimular a aquisição de moradia nas populações de renda mais baixa, o programa federal Casa Verde Amarela, que substituirá o atual arranjo em operação há 20 anos, o Minha Casa Minha Vida.

Também apresentou o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), colocando esse recurso no mercado para as empresas terem um fôlego nesse período de pandemia e o fomento ao desenvolvimento sustentável por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

“Viemos nos apresentar ao governador, trazer os nossos cumprimentos e, ao mesmo tempo, colocar toda nossa estrutura técnica e negocial à disposição para construir os caminhos que o governador achar importante para o desenvolvimento do estado”, ressaltou Ágata Siqueira.

A Caixa constitui uma das principais instituições financeiras parceiras do Acre e conta com diversas operações de crédito já aprovadas pelo banco.