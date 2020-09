Cadmiel diz que pontes são problema em todo o Estado do Acre

O deputado Cadmiel Bonfim disse nesta terça-feira (9) que pontes são problema em todo o Estado do Acre. “O ramal 9 de Agosto tem todas as pontes caídas. Farão o ramal mas não darão acesso. Até para levar o combustível para os tratores que estão no trecho é perigoso”, disse Bonfim, relatando a situação do Baixo Jurupari, no Vale do Envira. “Temos de investir em pontes. Não é só abrir os ramais, tem de ter pontes seguras”, afirmou. “Em Feijó, por exemplo, são pontes muito antigas que comprometem a segurança”, disse. Ele agradeceu a contratação de mais um médico para Feijó mas criticou duramente o fato de as gestantes se deslocarem para Tarauacá para dar à luz quando o parto não é normal. “Eu tenho cobrado mas não sou Executivo. O que a gente pode fazer é cobrar”, disse. “Se dependesse de mim eu já teria contratado no mínimo dez médicos para Feijó”, declarou. Ele tem notícias da Sesacre que 28 ambulâncias serão licitadas e ao menos duas ele quer que vão para Feijó.