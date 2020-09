A Fazenda 12 tem participação de acreana Raissa Barbosa capa da playboy

A acreana Raissa Barbosa é uma dos 20 participantes da 12ª edição do programa A Fazenda, transmitido pela Record. Ela estreou o programa nesta terça-feira, 8, ao lado de personalidades conhecidas pelo público nacional, como Jojo Todynho, o cantor Mariano, MC Mirella, Luiza Ambiel, entre outros.

A acreana possui mais de 1 milhão de seguidores e seu perfil no Instagram e é conhecida por fazer trabalhos e ensaios sensuais em revistas e outros seguimentos. Raissa também já desfilou nas passarelas do Carnaval em São Paulo.

O reality A Fazenda também conta com o funkeiro Biel, mesmo após violação de regra contratual que implica em expulsão e pagamento de multa de R$ 100 mil. Com apresentação de Marcos Mion, o programa contará com 20 participantes de diferentes perfis e personagens na disputa por um prêmio total de R$ 2 milhões.