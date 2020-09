Zen: desabastecimento de água é para fortalecer discurso da venda do Depasa     

O deputado Daniel Zen disse nesta terça-feira (8) que o problema do desabastecimento de água em Rio Branco tem sido um grande transtorno para a população. “Me faz lembrar do tempo em que candidato se elegeu prometendo caixa mágica de água”, relatou o deputado do PT.

“Os tempos atuais em lembram desse período folclórico porém trágico e triste. Para mim esse sucateamento do Depasa é proposital para fortalecer o discurso da privatização”, disse.

Ele diz que esse debate não pode passar em Branco, já que está refletido em 17 bairros que não tem água há mais de vinte dias.

“A situação está beirando o caos. Há muitos anos não se via algo assim”, disse.