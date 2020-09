Postos de atendimento do Detran voltam a atender de segunda a sexta-feira

Os postos de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), na capital, voltam a funcionar nos dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira. Para evitar aglomerações, os serviços devem ser agendados previamente pelo site do órgão.

Anteriormente, a autarquia havia liberado atendimento em dois dias da semana, porém devido à grande demanda da população, os serviços voltam a ser realizados diariamente. A partir desta terça-feira, 8, já é possível realizar novos agendamentos no site www.detran.ac.gov.br.

“Conforme o decreto n° 6.612/2020 do Governo do Estado do Acre, o horário de atendimento será de 7h30 às 13h30, de segunda a sexta, porém, excepcionalmente nos dias em que já haviam agendamentos marcados antes da publicação da deliberação, o turno será de 7h às 13h”, explica o chefe da Divisão de Veículos, Dyeson Martins.

Vale lembrar que apenas alguns serviços estão disponíveis presencialmente, visto que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou uma deliberação que dispõe sobre a suspensão e a interrupção de prazos de alguns processos e de procedimentos, como por exemplo defesa da autuação, recursos de multa e identificação do condutor infrator.

Serviços presenciais

O posto de atendimento de habilitações realiza presencialmente os serviços de entrega de documentos, alteração de dados, adição de EAR, registro de habilitação estrangeira, renovação de habilitação vencida antes da pandemia.

O Detran veículos realiza presencialmente atendimento para segunda via de Certificado de Registro de Veículo (CRV), transferência de propriedade, comunicado de venda e retirada de restrição de roubo e furto.

A unidade de Parqueamento, realiza a entrega de Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT), liberação de veículos que foram retidos por alguma irregularidade ou infração cometida, além daqueles que foram roubados ou furtados e depois recuperados. A unidade de vistoria também está aberta diariamente.

“Ressaltamos que o serviço impressão de CRLV é online, não sendo permitido agendamentos para esse fim, pedimos que os usuários que enfrentam algum problema para acessar o documento online, entre em contato pelo WhatsApp do Detran, 68 3226-4412”, informa Martins.

Links úteis

Deliberações CONTRAN nº 185, de 19 de março de 2020

Tira Dúvidas do Detran

Guia de autoatendimento do Detran para impressão do CRLV e agendamento de serviços

Decreto n° 6.612/2020 do Governo do Acre sobre as diretrizes para retomada dos serviços públicos