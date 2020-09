A ponte do Ramal dos Paulistas sobre o Riozinho do Andirá, está pegando fogo. o Ramal dos Paulistas é um dos principais do município de Porto Acre.

Quando as primeiras águas chegarem todos os produtores rurais da região do Projeto Tocantins estarão isolados, diz o ex-deputado Geraldo Maia, produtor rural naquela região.

“Ainda dá tempo de construir uma nova ponte. Quem casa com a viúva não pode abandonar os filhos”, alerta.