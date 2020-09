Polícia Militar inicia instrução da Companhia de Policiamento com Cães

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, por meio da Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães), iniciou na segunda-feira, 07 de setembro, a Instrução de Nivelamento de Conhecimento (Inc) entre os Canis Central e Setoriais do Estado do Acre. As atividades serão realizadas nas dependências do Bope, e terão duração de cinco dias.