PM apreende mais duas cargas de madeira ilegal em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar, através do 6°BPM, entre sábado à segunda-feira feriado de 7 de setembro, homens do Pelotão Ambiental apreenderam aproximadamente 5.5m³ de madeira tida como ilegal em Cruzeiro do Sul.

No sábado a noite na rodovia AC 405 a guarnição se deparou com um caminhão Baú transportando 3.5m³ e na segunda-feira na BR 364 em uma caminhonete Hyundai 2m³ de madeira cuja procedência não foi comprovadal “Mediante constatação do crimes ambiental do artigo 46 parágrafo único da lei 9.605 de 98 foi dada voz de prisão aos autores e conduzido à delegacia para que possa ser tomada às providências cabíveis”, informou o 6o BPM.

Nos últimos dias tem sido comuns esse tipo de apreensão.