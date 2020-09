O deputado Daniel Zen destacou nesta terça-feira (8) a aliança eleitoral em Manuel Urbano, onde o PT caminha com PSD, Democratas e outros –uma construção plural e democrática, segundo ele.

Em Rio Branco, o PT já tem aliança com o Psol, cujo nome do pré-candidato a vice é o do professor e sindicalista Claudio Ezequiel.

A convenção em Rio Branco será domingo, 13 de setembro.