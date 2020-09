Salada de partidos junta PC do B, PSDB, MDB, PSD e PSL em municípios isolados do Acre     

Representantes de partidos muito diferentes ideologicamente estiveram reunidos no último fim de semana Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, dois dos municípios de difícil acesso do Acre, para montar as alianças com as quais irão dispputar as eleições deste ano.

“Estivemos no último final de semana participando de duas festas lindas da democracia. Uma em Porto Walter, onde confirmamos o nome de César Andrade (MDB) e Guarsônio Melo (PSDB), prefeito e vice respectivamente, em uma aliança que conta com MDB, PSDB, PCdoB, PSD, PSL e Democratas”, anunciou o deputado Edvaldo Magalhães.

As deputadas federais, Perpétua Almeida (PCdoB) e Jéssica Sales (MDB) e o senador Sérgio Petecão estiveram no evento. “Posso dizer que foi um momento de renovação na política do município”, completou o deputado do PC do B.

Já em Marechal Thaumaturgo o PC do B caminha com o atual prefeito, Isaac Piãnko, do PSD, e o PSD, PCdoB, PSDB e Progressistas compõem a coligação “Marechal no Caminho Certo”.