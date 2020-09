OAB reforma parlatórios do FOC e Presídio Feminino de Rio Branco      

A Ordem dos Advogados do Brasil e a Caixa de Assistência dos Advogados criaram o Projeto Parlatórios, cuja primeira fase está pronta. Havia muita reclamação da má qualidade dos ambientes.

Os presídios Francisco de Oliveira Conde (FOC), Antônio Amaro Alves e Presídio Feminino foram contemplados com as restaurações.

“A intenção é que a nossa classe, a partir dessa entrega, tenha espaços para exercer a profissão de forma digna. É o mínimo que podemos fazer por essa área tão apedrejada que é a seara criminalista”, disse Erick Venâncio, presidente da OAB/AC. As melhorias proporcionaram climatização, iluminação e segurança, além de interfones e vidros perfurados. Bebedouros, TV a cabo (parlatório da FOC), sofás (FOC e Feminino) e itens para segurança sanitária também fazem parte da nova estrutura.

“Mais que uma obra física, é respeito com a advocacia criminal que passa por tantas dificuldades no dia a dia. A Caixa de Assistência quer contribuir para que os advogados tenham maior facilidade e comodidade para realizarem o seu trabalho. Contem conosco, pois somos grandes parceiros de vocês”, disse Thiago Poersch, presidente da CAA/AC, no ato de entrega.