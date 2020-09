Missas presenciais foram retomadas neste domingo (6) no Acre       

As missas e outras celebrações foram retomadas neste domingo (6) pela Igreja Católica do Acre mas todos os cuidados sanitários para evitar a proliferação da Covid-19.

Os assentos estão marcados para que os fiéis fiquem distantes uns dos outros, todos devem usar máscara e proceder a higienização das mãos.

Neste primeiro momento só serão abertas as igrejas sedes de cada paróquia, quase-paróquia e área missionária. Cada paróquia terá de se adequar e enviar um relatório sobre o protocolo das exigências sanitárias. As comunidades permanecerão fechadas e ainda não poderão realizar as celebrações da Palavra.

As igrejas terão lotação máxima de 30% da capacidade do templo, e deve-se seguir a norma de distanciamento de dois metros de uma pessoa para outra. Pessoas com mais de 60 anos, as que fazem parte do grupo de risco, e crianças menores de 10 anos não poderão participar presencialmente das missas.

As missas transmitidas pela TV Diocese e pelo Facebook da Diocese de Rio Branco continuarão da mesma forma, durante a semana e aos domingos.