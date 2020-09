Jovem tem pernas quebradas ao cair da passarela enquanto praticava rapel

O jovem Luiz Henrique de Souza Teles, de 18 anos, ficou ferido após cair da Passarela Joaquim Macedo, no Centro de Rio Branco, enquanto praticava rapel no final da tarde desse domingo (6).

De acordo com informações, Luiz estava praticando rapel na passarela juntamente com alguns amigos, quando ao se jogar da passarela, o equipamento de segurança falhou e o jovem caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros. Com a queda, Luiz fraturou as pernas e o quadril.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros socorros e conduziram Henrique ao Pronto-Socorro da capital em estado de saúde grave.