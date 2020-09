Governo investe em fomento na área de mandiocultura em Plácido de Castro

O governo do Acre deu partida no programa de fomento ao agronegócio na área de mandiocultura e a primeira ação da iniciativa vai beneficiar a região que compreende Plácido de Castro. Na semana passada, o titular da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Maciel, reuniu-se com o prefeito do município, Gedeon Barros, e produtores rurais para debater os devidos encaminhamentos no projeto.

A reunião teve como foco a discussão das diretrizes a serem tomadas para a fomentação do agronegócio na região, em face à realidade de que Plácido de Castro tornou-se um grande produtor de farinha, o que gerou a necessidade de buscar alternativas técnicas e práticas para ampliação da produção da mandioca.

As perspectivas produtivas priorizam ter a mandioca como produto número um, para que a partir dele se conquiste o sucesso produtivo da farinha e derivados, como goma, tapioca, beiju e tantos outros. Dessa forma, uma linha de ação definida junto com representantes de agroindústrias que participaram do encontro de trabalho foi estabelecer uma ação imediata de incentivo a novos plantios de mandioca.

O secretário Edivan Maciel destacou que a Sepa já tem tratores e implementos agrícolas disponibilizados no município e, portanto, a partir de agora estará prestando assistência técnica para o cultivo. Ações que, segundo o secretário, foram reforçadas com a realização de uma força-tarefa, na última quarta-feira, 3 de setembro, para coleta de amostras de solo para análises com o apoio laboratorial da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “A mecanização será feita em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura”, frisou Maciel.

Coleta de solos

O trabalho foi realizado em Plácido de Castro por uma equipe da Divisão de Apoio à Produção Familiar e Indígena da Sepa e técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), com o apoio da cadeia da mandioca e seus derivados.

Consistiu em realizar coleta de amostras de solos das áreas a serem disponibilizadas ao cultivo da mandioca, para posterior envio à Embrapa para fins de análise e posterior recomendação de correção desses solos, com calagem para o plantio de mandioca nas propriedades.

O objetivo é melhorar os sistemas de cultivo, beneficiando inicialmente uma média de 50 produtores e aumentando a oferta de matéria prima para as agroindústrias de farinha e goma no município.

Casas de farinha

Em outra frente de ação, o governo já vem fomentando a cadeia produtiva da mandiocultura, por meio da Secretaria de Produção, com a distribuição de 35 kits de casas de farinhas automatizados, inclusive com duas unidades já instaladas em Plácido de Castro, beneficiando 60 famílias.

O investimento vem sendo implementado pelo modelo de parceria público-privado comunitário (PPC), selecionando produtores que possuem experiência notória e expertise nessa cadeia de valor para receber o kit automatizado, composto por forno mecanizado, ralador e triturador, prensa manual e descascador industrial.