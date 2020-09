Quatro pessoas são presas pela PMAC por tráfico de drogas em Rio Branco

Após buscas no local, foram encontrados 939g de maconha, sendo 01 tijolo de 790g, 01 tablet com 77g, 06 barras com 14g, 58g em pó, totalizando 939g, papel filme para embalagem, duas máquinas de cartão, além da quantia de R$ 1959,00 reais em dinheiro.

Os acusados foram presos e encaminhados, juntamente com os produtos, à Delegacia para demais providências.