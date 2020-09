Raro fenômeno astronômico será visto hoje (5/9) às 21h36 em Rio Branco

Durante as noites de setembro o planeta Marte pode ser facilmente observado a olho nu, mesmo nas grandes cidades com poluição luminosa. Na virada deste sábado, dia 5 de setembro, para domingo, grande parte do Brasil poderá observar com telescópio a ocultação de Marte pela Lua.

Parte deste evento astronômico poderá ser acompanhada a olho nu, mesmo nas cidades sem poluição luminosa. Porém, o momento mais especial deste evento astronômico, a ocultação de Marte pela Lua, só poderá ser observada com telescópio, porque nosso satélite natural estará com 86% do seu disco iluminado.

Este ano, o Brasil será um local privilegiado para apreciar o esconde-esconde entre a Lua e o planeta vermelho. O tempo vai ajudar, já que a grande massa de ar seco que está sobre o Brasil deixa quase todo o país com tempo firme, com pouca nebulosidade. A condição de ar bastante seco também é um fator que colabora para a observação astronômica.

O próximo evento como este visível no Brasil será só em 2023, mas a visibilidade não será tão boa como este ano.

Cerca de uma hora antes da ocultação de Marte, esse belo planeta de cor avermelhada poderá ser observado facilmente a olho nu, mesmo nas cidades com poluição luminosa. Seu brilho aparente, chamado de magnitude, será cada vez mais ofuscado à medida que se aproxima da Lua. Até que, num determinado momento que antecede a ocultação, a observação a olho nu será impossível de ser realizada. Daí a necessidade de ter um telescópio para contemplação do evento.

Para quem possui telescópio é importante manter seu instrumento óptico no planeta Marte. Ou seja, não é aconselhado direcionar o telescópio para a Lua, pois saber o exato local que Marte irá ser ocultado, depende de cada latitude e longitude que o observador estiver. Desta forma, é muito mais simples deixar o telescópio “apontado” para Marte e “seguir” este planeta cerca de uma hora antes do início da ocultação.

Após a ocultação de Marte pela Lua, ou seja, o momento chamado de imersão, vale deixar o telescópio acompanhando o planeta Marte, pois o final do evento é marcado pela emersão, ou seja, momento que o planeta Marte reaparece. Novamente, esse exato instante que o planeta Marte reaparece, só poderá ser contemplado com o auxílio de um telescópio. À partir de então, com o avançar dos minutos, a observação a olho nu começa a ser cada vez mais fácil de ser realizada, até quando Marte estará relativamente afastado da Lua, a contemplação a olho nu de Marte volta a ser totalmente possível de ser realizada, mesmo para quem estiver nas cidades com poluição luminosa.