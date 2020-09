Gladson confirma interesse da VoePass realizar voos no Acre         

O governador Gladson Cameli confirmou neste sábado (5) que a VoePass, antiga Passaredo, confirmou interesse em incluir o Acre entre suas rotas.

“A empresa demonstrou interesse em realizar voos entre as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus (AM) e Porto Velho (RO) em aeronaves bimotores, modelo ATR-72, com capacidade para transportar 74 passageiros”, disse Gladson.

A chegada de uma nova companhia aérea é muito importante para o desenvolvimento do Acre e também para a geração de emprego e renda, segundo o governador. “Queremos incentivar que mais empresas venham para o nosso estado e dê sua contribuição para desenvolver a nossa região”, disse, ressaltando o trabalho do Ministério Público do Estado na retomada dos voos da Gol no Acre.