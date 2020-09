Contemplados em projetos de aquisição de alimentos  entregam produtos para 14,9 mil pessoas no Acre         

A entrega dos primeiros alimentos produzidos pelos projetos contratados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foi iniciada nesta primeira semana de setembro, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Dos recursos liberados pelo Ministério da Cidadania, R$ 2,5 milhões são destinados ao Estado do Acre.

Entre os produtos doados estão frutas, peixes e hortaliças. Esta ação faz parte dos esforços do governo federal para enfrentar a pandemia de Covid-19. Ao todo, serão 439 toneladas de alimentos que beneficiarão cerca de 14,9 mil pessoas.

As entregas são feitas em etapas semanais. Nesta primeira fase, os produtos destinam-se a instituições localizadas em Rio Branco. Entre as entidades beneficiadas estão o Banco de Alimentos, o Mesa Brasil, o lar dos Vicentinos e o Educandário, que cuida de crianças carentes.

Os itens ficam disponíveis para retirada nas centrais de abastecimento (Ceasas) municipais e cada entidade cadastrada no programa se responsabiliza em recolher a sua parte.

No Acre as operações envolvem 174 produtores rurais. Para participar do programa, as associações e cooperativas enviam seu projeto para a Conab. Caso atendam os requisitos necessários e sejam aprovados, ocorre a entrega das documentações e, em seguida, a liberação do recurso.

A previsão é que as entregas no Acre sejam concluídas em até 6 meses, podendo ser estendidas a 12 meses, em razão de problemas climáticos e da sazonalidade de alguns alimentos. Na próxima etapa, as doações passam a ocorrer também em outros municípios do estado.