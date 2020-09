Bombeiros de Cruzeiro do Sul em parceria com empresários realizam doação de Cadeira de Rodas

Na tarde da ultima quinta-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) por meio do 4• Batalhão de Educação, Proteção e Combate aos Incêndios Florestais em parceria com as empresas Atlas e Caldeirão Cores e Tintas realizaram a doação de uma cadeira de rodas a uma criança com necessidades especiais de 6 anos de idade.

Tratava-se de um dos 5 filhos da senhora Railene Alves de Lima, moradora da Comunidade Olivença 2, situada às margens do Rio Juruá, na zona rural de Cruzeiro do Sul. A ideia de ajudá-la surgiu quando ela esteve presente no centro da cidade, depois de 5 meses fazendo economias, para realizar a compra de tintas para utilizar em sua casa. Enquanto ela fazia a aquisição dos produtos, contava sua história e comoveu aos que a ouviram, sobretudo quando relatou sobre a situação do seu filho, que é deficiente físico e também não consegue se comunicar através da fala.

A doação ocorreu através de empresas parceiras, que enviam periodicamente exemplares de cadeiras de rodas às suas filiais, para a realização de atividades comunitárias solidárias. O gerente do estabelecimento pela afinidade que tem com a instituição militar fez o convite para que o CBMAC participasse da entrega do equipamento à criança e prontamente foi aceito. Uma viatura militar se deslocou até a residência da Sra. Railene e foi feita a entrega da cadeira.

Em dias difíceis, esta ação reforça princípios importantes como o altruísmo, a empatia e a solidariedade, além de aproximar a comunidade dos órgãos da Secretaria de Segurança Pública.